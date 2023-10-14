اليونيفيل: نعلم أن إسرائيل ضربت موقعاً قرب علما الشعب لكن لا يمكننا حاليا أن نقول كيف أصيب الصحفيون

أعلنت "اليونيفيل" أن يوم أمس شهد إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق على مدى فترة طويلة من الوقت وعلى نقاط عدة على الخط، وشكّل ذلك برمته تبادلاً لإطلاق النار عبر الخط الأزرق.



وقالت "اليونيفيل" في بيان: "فيما يتعلق بعلما الشعب، نعلم أن إسرائيل ضربت موقعاً يبعد حوالي 2,5 كيلومتراً عن البلدة الساعة 5:20 مساءً تقريباً، وسمع جنود حفظ السلام على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك. وبناء على ما تمكّنت اليونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، وقُتل أحدهم. وإذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي".



وشددت على أن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات.



وقالت: "لهذا السبب نحثّ الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون".



وأضافت: "نجدد تقديم تعازينا القلبية لعائلة عصام العبدالله، كما نعرب عن تمنياتنا وآمالنا الصادقة بالشفاء الكامل والعاجل للصحفيين الآخرين الذين أصيبوا".