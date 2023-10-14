المقاومة الإسلاميّة تعلن مهاجمة مواقع اسرائيلية في مزارع شبعا

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في بيان، أنه الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة. ‏