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تدابير سير يوم غد على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال تنظيف للأنفاق في المحلّة
أمن وقضاء
2023-10-14 | 12:34
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تدابير سير يوم غد على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال تنظيف للأنفاق في المحلّة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة اعتبارا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023. وستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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تدابير سير
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أعمال تنظيف
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