الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير يوم غد على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال تنظيف للأنفاق في المحلّة

أمن وقضاء
2023-10-14 | 12:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير يوم غد على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال تنظيف للأنفاق في المحلّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تدابير سير يوم غد على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال تنظيف للأنفاق في المحلّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجه من المطار باتجاه خلدة اعتبارا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023. وستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تدابير سير

المطار

خلدة

أعمال تنظيف

LBCI التالي
تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت
قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-04

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-29

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد حبوش النبطية وجريح نتيجة تصادم بين صهريج ودراجة نارية من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار سبّب بازدحام مروري بالاتجاهين

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-25

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار بسبب تسرب مازوت وتم التواصل مع المفرزة المعنية للمعالجة

LBCI
امن وقضاء
2023-10-11

حمية: الخروق الجوية للعدو تستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في أجواء المطار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:18

كتائب القسام تعلن مقتل 3 من مقاتليها من لبنان في ضربة إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
00:20

استقرار الوضع في جنوب لبنان محكوم بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جبهة الجنوب إشتعلت عصر اليوم... استشهاد زوجَين في شبعا بالقصف الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
11:47

حزب الله: ‏ هاجمنا مركزاً اسرئيليا ‏للمراقبة والرصد في بركة النقار في مزارع شبعا ‏المحتلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:56

بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري

LBCI
منوعات
2023-10-11

"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-12

عقار لحرقة المعدة "ساهم في إصابة أشخاص بالسرطان"... اتهامات تطال شركة أدوية أميركية معروفة وهذه آخر التطورات!

LBCI
حال الطقس
2023-10-13

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

طريق عنايا ما بدا بنزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

حروب وهجومات برية دمرت قطاع غزة أكثر من مرة ولم تهجر أهاليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الجزء الثالث من سلسلة حرب الأسرى: بين حزب الله وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

تظاهرات شاجبة للعدوان الاسرائيلي في عواصم عربية ومدن غربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:44

"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:20

تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:16

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

LBCI
خبر عاجل
15:19

وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية

LBCI
آخر الأخبار
00:24

وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً

LBCI
خبر عاجل
06:03

الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول

LBCI
منوعات
16:17

اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!

LBCI
خبر عاجل
16:57

وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More