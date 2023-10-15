كتائب القسام تعلن مقتل 3 من مقاتليها من لبنان في ضربة إسرائيلية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجوعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، قامت مساء الجمعة بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع الجيش الاسرائيلي والانسحاب بسلام.



وقالت في بيان: "في صبيحة يوم السبت تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء".



وكشفت كتائب القسام عن عن اسماء شهدائها وهم: أحمد أسامة عثمان (مخيم عين الحلوة)، يحيى نايف عبد الرازق (مخيم عين الحلوة) وصهيب عمر كايد (وادي الزينة).