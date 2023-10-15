شعبة المعلومات توقف مروج عملة مزيفة في التل - طرابلس

شعبة المعلومات توقف مروج عملة مزيفة في التل - طرابلس

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج عملة مزيفة في محلة التل – طرابلس والمناطق المجاورة.



وباشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:

- ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني).



وبتاريخ 5/10/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة التل.



وضبط بحوزته مبلغ مزيف بقيمة ألف دولار أميركي من فئة المئة دولار وهاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة في محلة التل ومحيطها، وأنه استحصل على المبلغ المزيف المضبوط بحوزته من شخص سوري الجنسية.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف سائر المتورطين وتوقيفهم.