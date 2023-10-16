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يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان... هل وقعتم ضحيتهما؟

أمن وقضاء
2023-10-16 | 10:12
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يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان... هل وقعتم ضحيتهما؟
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يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان... هل وقعتم ضحيتهما؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه الحاقاً لبلاغها الصادر بتاريخ 6-10-2023 حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيف كل من: "ح. ح." (مواليد عام 2006، لبناني) و"ل. ش." (مواليد عام 2005، سوري) لإقدامهما ليل تاريخ 18-9-2023 على قتل المواطن حسين كرنيب (مواليد عام 2002) في محلة الناعمة الطريق البحرية وسلبه دراجته الآلية، ونتيجة التحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سلب دراجات آليّة بقوة السلاح ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الكائن في بعقلين، أو الاتصال على الرقم: 300216-25 أو 300187-25، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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قوى الأمن

سلب

الدراجات الآلية

بيروت

جبل لبنان

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