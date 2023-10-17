الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة توقف سارق دراجات نارية
أمن وقضاء
2023-10-17 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة توقف سارق دراجات نارية
أمن الدولة توقف سارق دراجات نارية
أوقفت دورية من أمن الدولة - شعبة الخدمة والمعلومات، السوري (أ. ه.)، المعروف كسارق للدراجات النارية في برج حمود وطريق المطار وفي محيط السفارة الكويتية.
واعترف خلال التحقيق معه، بتعاطيه المخدرات وببيعه المسروقات في مختلف المناطق، وتبيّن وجود مذكرة توقيف سابقة بحقه، بجرم السرقة، وبناءً على إشارة القضاء، تُعمّم المديرية العامة لأمن الدولة صورته وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحية له، بالسرقة أو بالتهديد، الاتصال بأمن الدولة، لإجراء المقتضى.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
أمن الدولة
سارق
التالي
ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-10-06
حملة أمن الدولة مستمرة: القبض على سارق دراجة نارية
امن وقضاء
2023-10-06
حملة أمن الدولة مستمرة: القبض على سارق دراجة نارية
0
أخبار لبنان
2023-10-13
أمن الدولة أوقفت مروجًا للهيروين
أخبار لبنان
2023-10-13
أمن الدولة أوقفت مروجًا للهيروين
0
أمن وقضاء
2023-10-13
سرقة كهرباء في الشمال.. وأمن الدولة تتحرك!
أمن وقضاء
2023-10-13
سرقة كهرباء في الشمال.. وأمن الدولة تتحرك!
0
آخر الأخبار
2023-10-12
مشاركة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للامن العام بالوكالة الياس البيسري والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2023-10-12
مشاركة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للامن العام بالوكالة الياس البيسري والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:57
ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله
أمن وقضاء
07:57
ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله
0
خبر عاجل
04:26
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
خبر عاجل
04:26
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الوضع في جنوب لبنان... ماذا في تطورات اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الوضع في جنوب لبنان... ماذا في تطورات اليوم؟
0
أمن وقضاء
10:12
يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان... هل وقعتم ضحيتهما؟
أمن وقضاء
10:12
يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان... هل وقعتم ضحيتهما؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية تركيا : لوقف الحرب الدائرة
أخبار لبنان
07:51
ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية تركيا : لوقف الحرب الدائرة
0
منوعات
2023-10-13
اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!
منوعات
2023-10-13
اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!
0
منوعات
08:28
مأساة المشاهد من غزة تابع: طبيب بحث عن ابنه بين المصابين فعثر عليه في قسم الجثامين! (فيديو)
منوعات
08:28
مأساة المشاهد من غزة تابع: طبيب بحث عن ابنه بين المصابين فعثر عليه في قسم الجثامين! (فيديو)
0
منوعات
09:05
"سأضربك ضرباً مبرحاً"... حاول إنقاذ كلبه من الغرق على يد كنغر فواجه مصيراً غريباً! (فيديو)
منوعات
09:05
"سأضربك ضرباً مبرحاً"... حاول إنقاذ كلبه من الغرق على يد كنغر فواجه مصيراً غريباً! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:21
الاعلامي عماد الدين اديب: ولي العهد السعودي أسمع بلينكن كلاما شديد اللهجة في شأن ما يحدث في غزة
أخبار لبنان
07:21
الاعلامي عماد الدين اديب: ولي العهد السعودي أسمع بلينكن كلاما شديد اللهجة في شأن ما يحدث في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:14
عمليات رفع الركام عن المبنى المنهار في المنصورية مستمرة.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:14
عمليات رفع الركام عن المبنى المنهار في المنصورية مستمرة.. اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:12
والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم تطالب زعماء العالم الافراج عن ابنتها
أخبار دولية
07:12
والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم تطالب زعماء العالم الافراج عن ابنتها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
بلدة الضهيرة تعرضت مساءً لضربات إسرائيلية عنيفة.. ما الأضرار التي سببتها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:07
بلدة الضهيرة تعرضت مساءً لضربات إسرائيلية عنيفة.. ما الأضرار التي سببتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
القصف الاسرائيلي يتجدد على محاور عدة في جنوب لبنان.. كيف تبدو الصورة من الخيام؟
تقارير نشرة الاخبار
07:05
القصف الاسرائيلي يتجدد على محاور عدة في جنوب لبنان.. كيف تبدو الصورة من الخيام؟
0
أخبار لبنان
05:47
بوحبيب: الاعتداءات الإسرائيلية تؤدي إلى توتر الجبهة بشكل يصعب احتواؤه.. فيدان: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان
أخبار لبنان
05:47
بوحبيب: الاعتداءات الإسرائيلية تؤدي إلى توتر الجبهة بشكل يصعب احتواؤه.. فيدان: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان
0
أخبار لبنان
03:35
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:35
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
16:45
ماذا عن مشاركة بلينكن في اجتماع الكابينت المصغّر وتحضيرات زيارة بايدن يوم الاربعاء؟
أخبار دولية
16:45
ماذا عن مشاركة بلينكن في اجتماع الكابينت المصغّر وتحضيرات زيارة بايدن يوم الاربعاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:44
ماذا في التطوّرات الأمنية في الجنوب..؟
تقارير نشرة الاخبار
16:44
ماذا في التطوّرات الأمنية في الجنوب..؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:11
انخفاض أسعار المحروقات
خبر عاجل
02:11
انخفاض أسعار المحروقات
2
امن وقضاء
17:23
الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة
امن وقضاء
17:23
الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة
3
منوعات
11:47
شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!
منوعات
11:47
شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!
4
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
5
خبر عاجل
13:11
كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان
خبر عاجل
13:11
كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان
6
خبر عاجل
09:46
اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي
خبر عاجل
09:46
اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي
7
خبر عاجل
04:26
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
خبر عاجل
04:26
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
8
أخبار لبنان
12:46
الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية
أخبار لبنان
12:46
الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More