أمن الدولة توقف سارق دراجات نارية

أمن الدولة توقف سارق دراجات نارية

أوقفت دورية من أمن الدولة - شعبة الخدمة والمعلومات، السوري (أ. ه.)، المعروف كسارق للدراجات النارية في برج حمود وطريق المطار وفي محيط السفارة الكويتية.



واعترف خلال التحقيق معه، بتعاطيه المخدرات وببيعه المسروقات في مختلف المناطق، وتبيّن وجود مذكرة توقيف سابقة بحقه، بجرم السرقة، وبناءً على إشارة القضاء، تُعمّم المديرية العامة لأمن الدولة صورته وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحية له، بالسرقة أو بالتهديد، الاتصال بأمن الدولة، لإجراء المقتضى.