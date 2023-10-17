ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله

#عاجل أطلقت من داخل لبنان قذيفتيْن مضادتيْن للدروع الى منطقة قريبة من كيبوتس يفتاح على الحدود اللبنانية بالاضافة الى اطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية على الحدود. قوات جيش الدفاع ترد بقصف مدفعي وبنيران دبابات نحو مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي. لم تقع إصابات في صفوف…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2023
#عاجل أطلقت من داخل لبنان قذيفتيْن مضادتيْن للدروع الى منطقة قريبة من كيبوتس يفتاح على الحدود اللبنانية بالاضافة الى اطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية على الحدود. قوات جيش الدفاع ترد بقصف مدفعي وبنيران دبابات نحو مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي. لم تقع إصابات في صفوف…