ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله

اعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس": "أطلقت من داخل لبنان قذيفتيْن مضادتيْن للدروع الى منطقة قريبة من كيبوتس يفتاح على الحدود اللبنانية بالاضافة الى اطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية على الحدود".



واضاف: "قواتنا ترد بقصف مدفعي وبنيران دبابات نحو مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".