الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟

أمن وقضاء
2023-10-18 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان صباح اليوم، أنه في الساعة الثالثة والربع من فجر الأربعاء، قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها. 

فكيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية صباح اليوم؟‏

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الحدود الجنوبية

المقاومة الإسلامية

LBCI التالي
بالفيديو... المقاومة الاسلامية استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع البياض أمس
مصادر أمنية لبنانية لـ"الجمهورية": ما يجري على الحدود هو حرب مضبوطة بقواعد تبدو صلبة حتى الآن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
23:37

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

LBCI
أخبار لبنان
09:20

المقاومة الإسلامية تنعى شهداء لها!

LBCI
آخر الأخبار
08:52

المقاومة الإسلامية استهدفت صباح اليوم آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققت فيها إصابات مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-15

المقاومة الإسلامية: ردًا على قتل وجرح الصحافيين في علما الشعب والمدنيين في شبعا هاجم مجاهدونا ثكنة حانيتا الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:09

تيننتي: عملنا مستمر وليس لدينا أي خطط للمغادرة

LBCI
أمن وقضاء
02:57

بالفيديو... المقاومة الاسلامية استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع البياض أمس

LBCI
صحف اليوم
00:47

مصادر أمنية لبنانية لـ"الجمهورية": ما يجري على الحدود هو حرب مضبوطة بقواعد تبدو صلبة حتى الآن

LBCI
أمن وقضاء
07:57

ادرعي: قصف مواقع عسكرية لحزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-05

جيجي لامارا يرقص بالعصا أمام نانسي عجرم.. "شيخ الشباب" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-17

زحمة واستقبال حار... زياد برجي يشعل أجواء السجادة الحمراء لحظة وصوله إلى الموركس دور (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
18:22

ماكرون تعليقاً على قصف مستشفى بغزة: لا شيء يبرر استهداف مدنيين

LBCI
آخر الأخبار
04:27

حركة حماس: الاحتلال هدد بقصف المستشفى المعمداني و22 مستشفى آخر بمن فيهم من الطواقم الطبية والمرضى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:37

كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
17:11

تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

LBCI
أخبار لبنان
16:15

بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:36

محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
موضة وجمال
07:00

إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
16:06

الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

LBCI
خبر عاجل
17:04

المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي

LBCI
خبر عاجل
08:02

قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More