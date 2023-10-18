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بالفيديو... المقاومة الاسلامية استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع البياض أمس

أمن وقضاء
2023-10-18 | 02:57
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بالفيديو... المقاومة الاسلامية استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع البياض أمس
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بالفيديو... المقاومة الاسلامية استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع البياض أمس

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الاسلامية فيديو يوثق لحظة إستهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء دبابة ميركافا تابعة للجيش للإسرائيلي في موقع البياض بالصواريخ الموجهة، محققين فيها إصابات مؤكدة.
 

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