تيننتي: عملنا مستمر وليس لدينا أي خطط للمغادرة

أكد المتحدث الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن "حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم".



وقال في بيان: "عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل القوات داخل وخارج لبنان. ليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".