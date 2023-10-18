احتجاجات بمحيط السفارة الأميركية في عوكر تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة (فيديو)

احتجاجات بمحيط السفارة الأميركية في عوكر تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة



شهد محيط السفارة الأميركية في عوكر احتجاجات غاضبة تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة، وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.



كما حاول المتظاهرون كسر الحاجز الحديدي بمحيط السفارة.



فيما بعد، تدخّل الجيش اللبناني ونجح في إبعاد المتظاهرين من أمام مدخل بوابة السفارة وأصبحت ساحة عوكر خالية من المتظاهرين.



































