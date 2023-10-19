ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، أنه متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في الجليل الغربي، "تم رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل، حيث سقطت خمس منها في مناطق مفتوحة بينما تم اعتراض قذيفة واحدة".



واضاف عبر منصة "اكس" : "كما وردت تقارير عن تعرض موقع عسكري لاطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات. قواتنا تهاجم في هذه الاثناء مصادر اطلاق النار".