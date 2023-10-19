حزب الله نشر فيديو لاستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة للجيش الإسرائيلي الأربعاء

حزب الله نشر فيديو لاستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة للجيش الإسرائيلي الأربعاء

نشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو يظهر لحظة إستهداف عناصر المقاومة الإسلامية عصر الأربعاء الواقع فيه 19-10-2023 موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققوا إصابات مباشرة ودقيقة".

