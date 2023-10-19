اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

نجحت الاتصالات التي اجراها الجيش اللبناني مع قيادة اليونيفيل في فك الحصار عن الصحافيين الذين كانوا محاصرين مقابل تلة العباد بالقصف الدائر من جهة اسرائيل، وسحبوا من المكان، إلا أنه قُتل مواطن ووقع جريح بينهم.



اشارة الى أن ستة صحافيين حوصروا خلال تغطيتهم الاعلامية مقابل تلة العباد عند حدود بلدة حولا للقصف الدائر بين الجانبين وذلك جراء إطلاق النيران من قبل الجانب الإسرائيلي ما منعهم من الوصول الى سياراتهم.