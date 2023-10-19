الجيِش: استهداف فريق إعلامي بأسلحة رشاشة من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا

الجيِش: استهداف فريق إعلامي بأسلحة رشاشة من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩، أثناء قيام فريق إعلامي من ٧ أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر. وقد عملت دورية من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن".

