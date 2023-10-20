الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية بيروت تتخذ تدابير فورية اثر إنهيار جزء من حائط مجرى نهر بيروت
أمن وقضاء
2023-10-20 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية بيروت تتخذ تدابير فورية اثر إنهيار جزء من حائط مجرى نهر بيروت
علّق محافظ مدينة بيروت على إنهيار جزء من حائط مجرى نهر بيروت، واوضح انه على أثر العاصفة وانهمار كميات كبيرة من مياه الأمطار، إنهار جزء من حائط مجرى نهر بيروت المبني في السبعينيات على الجهة الغربية من المجرى بطول 40 متر تقريبا على مقربة من أوتوستراد الرئيس إميل لحود الدولي تجاه منطقة جسر الواطي.
وقد تبين أنه من الممكن أن يشكل إنهيار هذا الجزء من حائط مجرى النهر خطراً على ثبات الطرف الشرقي من مسلك الأوتستراد الشرقي في حال إزدياد منسوب كمية المياه في النهر وإنجراف الأتربة بسبب غزارة هطول الأمطار.
يقع هذا الحائط ضمن الأملاك العامة النهرية التابعة لوزارة الطاقة والمياه وهو خارج الصلاحية التنفيذية لبلدية بيروت. كما أنه تم تنفيذ الأوتستراد من قبل مجلس الإنماء والأعمار لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل في عام 1997 - 1998.
من أجل السلامة العامة وسلامة المرور على أوتستراد الرئيس أميل لحود، تعلن بلدية بيروت أنها إتخذت التدابير الفورية التالية:
اولاً- ستتخذ قيادة شرطة بيروت إجراءات فورية لمنع مرور السيارات على طرف المسلك الشرقي من الأوتستراد (إتجاه بعبدا - برج حمود). يأتي هذا لتخفيف الضغط على منطقة الحائط المنهار لحين إستكمال أعمال الترميم.
ثانياً- تمّ إصدار التوجيهات إلى جهاز الهندسة في بلدية بيروت لاقتراح الإجراءات الوقائية اللازمة لتعزيز وترميم الحائط المنهار وضمان سلامة الأوتستراد والحائط الذي يعلوه بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار والوزارات المعنية.
إنّ هذه الإجراءات تقع في سياق الرد السريع والمنظم لمواجهة الوضع الطارئ، مع الحفاظ على سلامة المنشآت العامة وسلامة المواطنين وسلامة المرورعلى هذا الأوتستراد الحيوي.
كما قام محافظ مدينة بيروت بإعداد مراسلة لرفعها لمجلس الوزراء عبر معالي وزير الداخلية كون الموضوع يتعلق بمسألة متداخلة بين عدة وزارات خصوصاً وزارة الأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار، لاقرار المناسب حفاظاً على السلامة العامة خصوصاً وأن معالجة الموضوع تحتاج رصد مبالغ مالية كبيرة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
بيروت
تدابير
فورية
إنهيار
بيروت
التالي
فيديو لتعرّض اطراف بلدة بليدا لاستهداف بقذيفة اسرائيلية
قائد الجيش يستقبل وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-19
انهيار جزء من حائط جسر نهر بيروت
آخر الأخبار
2023-10-19
انهيار جزء من حائط جسر نهر بيروت
0
امن وقضاء
2023-10-16
تدابير سير في وسط بيروت غدا تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
امن وقضاء
2023-10-16
تدابير سير في وسط بيروت غدا تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
0
أمن وقضاء
2023-10-14
تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت
أمن وقضاء
2023-10-14
تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت
0
أمن وقضاء
2023-10-07
تذكير من قوى الأمن: تدابير سير في بيروت في هذه الأيام
أمن وقضاء
2023-10-07
تذكير من قوى الأمن: تدابير سير في بيروت في هذه الأيام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:21
المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا
خبر عاجل
09:21
المقاومة الإسلامية تعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا
0
أمن وقضاء
07:21
فيديو لتعرّض اطراف بلدة بليدا لاستهداف بقذيفة اسرائيلية
أمن وقضاء
07:21
فيديو لتعرّض اطراف بلدة بليدا لاستهداف بقذيفة اسرائيلية
0
أمن وقضاء
06:41
قائد الجيش يستقبل وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي
أمن وقضاء
06:41
قائد الجيش يستقبل وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي
0
أمن وقضاء
03:58
أمن الدّولة في البقاع الغربيّ توقف سارقاً بالجرم المشهود
أمن وقضاء
03:58
أمن الدّولة في البقاع الغربيّ توقف سارقاً بالجرم المشهود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-18
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
منوعات
2023-09-18
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
0
خبر عاجل
2023-10-17
انخفاض أسعار المحروقات
خبر عاجل
2023-10-17
انخفاض أسعار المحروقات
0
أخبار دولية
2023-08-10
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-08-10
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
0
امن وقضاء
2023-09-11
الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية في حامات ورياق وبيروت والقليعات
امن وقضاء
2023-09-11
الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية في حامات ورياق وبيروت والقليعات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر
0
أخبار دولية
06:56
غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
أخبار دولية
06:56
غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
0
أخبار دولية
03:44
إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة
أخبار دولية
03:44
إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة
0
أخبار دولية
03:14
ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع
أخبار دولية
03:14
ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع
0
أخبار دولية
00:06
بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا
أخبار دولية
00:06
بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا
0
أخبار دولية
16:56
هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة
أخبار دولية
16:56
هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
0
أخبار دولية
16:27
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل
أخبار دولية
16:27
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
14:27
مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم
خبر عاجل
14:27
مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم
3
أمن وقضاء
14:51
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
أمن وقضاء
14:51
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
4
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
5
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
6
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
7
أخبار دولية
14:34
رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم
أخبار دولية
14:34
رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم
8
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More