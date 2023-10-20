فيديو لتعرّض اطراف بلدة بليدا لاستهداف بقذيفة اسرائيلية

تعرّضت اطراف بلدة بليدا لاستهداف بقذيفة اسرائيلية ما ادى الى تضرر مزرعة دجاج بشكل جزئي.



غير أن هذا الفيديو وزع اليوم، للاستهداف الذي حصل بالأمس.



