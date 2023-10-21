أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة

اقدم المدعو "ج.ع" على اطلاق النار بإتجاه طليقته "ر.م" من رشاش حربي وارداها قتيلة وذلك في منطقة ضهر العين - الكورة.وعلى الفور حضر الصليب الاحمر الى المكان فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة كما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.وحتى الساعة لا تزال الاسباب مجهولة.