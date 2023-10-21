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الخارجية الأميركية: بلينكن اتصل امس بميقاتي وعبّر عن القلق المتزايد بشأن" التوترات المتصاعدة "على الحدود الجنوبية

الخارجية الأميركية: بلينكن اتصل امس بميقاتي وعبّر عن القلق المتزايد بشأن" التوترات المتصاعدة "على الحدود الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن اتصل امس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأشار إلى "القلق المتزايد بشأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان".



وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان بأن بلينكن أكد أيضا "دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني".



