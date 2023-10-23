إحباط محاولات تسلل غير شرعي عبر الحدود الشمالية ومتابعة حركة النازحين في لبنان

في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي محاولات تسلل نحو ٨٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.ويواصل الجيش في هذا الإطار متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان.