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قطع طريق في المنية بالنفايات إحتجاجًا على عدم رفعها

قطع طريق في المنية بالنفايات إحتجاجًا على عدم رفعها



قطع مواطنون الطريق التي تربط بين بلدتي دير عمار وبرج اليهودية في المنية بالنفايات المتكدسة على جانبي الطريق، إحتجاجًا على تراكمها وعدم رفعها من مكانها وتسببها بانبعاث روائح كريهة منها وتحولها إلى أمكنة للقوارض والحيوانات الشاردة والحشرات.



وطالب الأهالي برفعها من مكانها في أسرع وقت وتخفيف الضرر عنهم.