تدابير سير لمدّة 3 أيّام على الطريق الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة.. ما السبب؟

ما السبب؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن بلديّة الدّكوانة ستقوم بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال – إشارة الدكوانة الكهربائيّة).



وستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخليّة.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

