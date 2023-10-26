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تدابير سير لمدّة 3 أيّام على الطريق الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة.. ما السبب؟

أمن وقضاء
2023-10-26 | 11:41
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تدابير سير لمدّة 3 أيّام على الطريق الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة.. ما السبب؟
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تدابير سير لمدّة 3 أيّام على الطريق الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة.. ما السبب؟

ما السبب؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن بلديّة الدّكوانة ستقوم بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال – إشارة الدكوانة الكهربائيّة).

وستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخليّة.

ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  

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