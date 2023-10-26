تدابير سير غدًا في صيدا لتصليح كابل كهربائي في المحلة

تدابير سير غدًا في صيدا لتصليح كابل كهربائي في المحلة



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شركة كهرباء لبنان ستقوم إعتبارًا من الساعة 8:30 من تاريخ 27 الحالي، ولمدة ست ساعات، بإحداث حفرة على أوتوستراد الشماع - صيدا مقابل تعاونية رمال الأصلي بغية تصليح كابل كهربائي في المحلة.



لذلك، سيتم إقفال مسرب واحد في المكان المذكور والإبقاء على المسرب المتجه نزولًا باتجاه مستديرة القناية سالكًا، على أن يصار إلى إعادة السير على المسربين فور الإنتهاء من أعمال التزفيت بعد أسبوع.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.