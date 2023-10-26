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الجيش: توقيف سوري لارتكابه جريمة قتل في منطقة الضبية

أمن وقضاء
2023-10-26 | 14:04
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الجيش: توقيف سوري لارتكابه جريمة قتل في منطقة الضبية
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الجيش: توقيف سوري لارتكابه جريمة قتل في منطقة الضبية

الجيش: توقيف سوري لارتكابه جريمة قتل في منطقة الضبية

أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه انه بتاريخ 25/10/2023، أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة بقعاتا – الشوف أوقفت  السوري (م.م.) لإقدامه بتاريخ 12/6/2023 على قتل السوري (ع.ع.) بواسطة سكين داخل مطعم في منطقة الضبية، نتيجة خلافات شخصية. وقد تبين أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

ولدى تفتيش مكان إقامة الموقوف، ضُبط الهاتف الخلوي العائد للشخص المقتول.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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