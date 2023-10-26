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حريق في أحد مطاعم الـABC - ضبية والدفاع المدني يعمل على إخماده

حريق في أحد مطاعم الـABC - ضبية والدفاع المدني يعمل على إخماده

إندلع حريق في أحد مطاعم الـABC في منطقة ضبية لم تعرف أسبابه حتى الساعة.



وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده كي لا يمتد إلى المتاجر الأخرى.