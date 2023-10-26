وفاة الجريح المستهدف بعملية الإغتيال في عين الحلوة

وفاة الجريح المستهدف بعملية الإغتيال في عين الحلوة



توفي الجريح الشاب أ.دياب الذي استهدفته عملية الإغتيال داخل مخيم عين الحلوة متأثرًا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، وهو شقيق أحد الناشطين الإسلاميين المطلوبين، ولا ينتمي تنظيميًا لأي فصيلة في المخيم.

