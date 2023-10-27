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"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

أمن وقضاء
2023-10-27 | 04:14
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&quot;الزير&quot; في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟
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"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

بعد سلسلة عمليات سطو مسلّح تعرضت لها شركات ومنازل ومحلّات تجارية وصيدليات، والتي نفّذتها إحدى أخطر العصابات المسلّحة وروّعت المواطنين الآمنين في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، كثّفت قطعات قوى الأمن الدّاخلي اجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنية، فتمكّنت شعبة المعلومات -بتواريخ سابقة- من توقيف عددٍ من أفراد هذه العصابة، كما تبيّن لها أنّ الرأس المدبّر للعصابة يُدعى: أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۷۹ فلسطيني الجنسية، ملقّب بـ "الزير").

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم تأليف عصابة إجرامية وسلب بقوّة السّلاح وسرقة وإطلاق نار وخطف ونشل ومخدّرات، ويُعتبر من الأشخاص الخطرين والحذرين جداً في تنقّلاتهم، كما إنّه مسلّح بصورة مستمرّة. وقد توارى عن الأنظار في داخل مخيم برج البراجنة بعد توقيف عدد من أفراد عصابته.

أعطيت الأوامر إلى القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات للعمل على مراقبة تحركاته تمهيدا لتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 22-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة استمرّت عدّة أشهر، توصّلت القوّة الخاصّة في الشّعبة الى تحديد مكان وجوده في محلّة جونية، حيث نفّذت مداهمة خاطفة وتمكّنت من توقيفه وضبط مسدّسه الحربي وبطاقة مزوّرة، خاصة باللاجئين الفلسطينيين.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه يرأس عصابة نفّذت عشرات عمليات السّلب بقوّة السّلاح ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن أبرزها:

عملية سلب ميني ماركت في النّاعمة
عمليتي سلب منزل لعمّال من الجنسيّة البنغلادشيّة.
منزل آخر لعمّال من الجنسيّة السّوريّة، في الناعمة.
سطو مسلّح استهدفت أشخاص ينقلون أموال في دوحة عرمون.
سطو مسلّح على صيدلية في خلدة.
سطو مسلّح على صيدلية في جونية.
السّطو على فرن في برج البراجنة.
سطو مسلّح على محل هواتف في طريق الجديدة.
سلب صرّاف في محلّة المنصورية.
عمليتي سلب صرافين في الليلكي.
سطو مسلّح على شركة في جبيل ...

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء المختص.

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