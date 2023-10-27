إيمان ياسر حسن مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: إيمان ياسر حسن (من مواليد عام 2003، فلسطينيّة) التي غادرت، بتاريخ 24-10-2023، منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 470482-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.