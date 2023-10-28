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اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بقذيفة
أمن وقضاء
2023-10-28 | 11:22
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اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بقذيفة
أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) السبت أن مقرها العام أصيب بقذيفة، تعمل على التحقق من مصدرها، على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لوكالة فرانس برس إن "قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها"، مشيراً إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات.
وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأن "قذيفة إسرائيلية خرقت السور الاسمنتي" المحيط بمقر اليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية.
وهذه المرة الثانية التي تطال فيها قذيفة مقر اليونيفيل خلال التصعيد الأخير.
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