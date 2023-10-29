الجيش تسلم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

الجيش تسلم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية



تسلم الجيش اللبناني الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية.



وتهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة.