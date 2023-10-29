قوى الأمن: توقيف سارق سيارة وأدوات صناعية

قوى الأمن: توقيف سارق سيارة وأدوات صناعية



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها، وبتاريخ 19-10-2023، ونتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخص مجهول على متن سيارة نوع "هوندا" لون فضي على بيع أدوات صناعية مسروقة، وذلك في محلة عين وزين.



وعلى الفور، إنتقلت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة وعملت على ضبط السيارة وتوقيف سائقها، ويدعى: ر. س. (من مواليد العام 1990، لبناني).



وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف وتبين أنه أقدم على سرقة المركبة الآلية التي كان على متنها من محلة فرن الشباك قبل توقيفه بساعتين وأن مالكها لم يكن على علم بعد بأمر سرقتها. كما تم ضبط الأدوات الصناعية التي قام بسرقتها أيضًا في وقت سابق من محلة المنصورية.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه.



وقد سلمت السيارة إلى مالكها وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.