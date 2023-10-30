توقيف شخصين لإقدامهما على الإتجار بالأسلحة الحربية

توقيف شخصين لإقدامهما على الإتجار بالأسلحة الحربية



بتاريخ 29/10/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الصرفند – صيدا منزل المواطن (أ.خ.) حيث أوقفته برفقة المواطن (ج.ح.) للإشتباه بإقدامهما على الإتجار بالأسلحة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.