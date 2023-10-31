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سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته
أمن وقضاء
2023-10-31 | 04:22
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سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته
اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 22-10-2023، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته التي تحتوي أوراقه الثّبوتية ومبلغ /٤۲۳۰/ دولاراً و /9/ ملايين ليرة لبنانية وأغراض خاصّة، وذلك في محلّة فردان – بيروت، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
وعلى إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال أقل من ٤٨ ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى ب. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.
وبتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة - بيروت.
وبتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ /۱۸۰۰/ دولارٍ أميركي و /5/ ملايين ليرة لبنانية ومحفظة جلدية صغيرة ومسدّسين حربيَّين.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات.
وأعيدت الأموال المضبوطة والمحفظة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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فردان
شعبة المعلومات
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