الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته

أمن وقضاء
2023-10-31 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 22-10-2023، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته التي تحتوي أوراقه الثّبوتية ومبلغ /٤۲۳۰/ دولاراً و /9/ ملايين ليرة لبنانية وأغراض خاصّة، وذلك في محلّة فردان – بيروت، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وعلى إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال أقل من ٤٨ ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى ب. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.

وبتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة - بيروت.

وبتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ /۱۸۰۰/ دولارٍ أميركي و /5/ ملايين ليرة لبنانية ومحفظة جلدية صغيرة ومسدّسين حربيَّين.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات.

وأعيدت الأموال المضبوطة والمحفظة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

سرق

فردان

شعبة المعلومات

لبنان

توقيف شخصين لإقدامهما على الإتجار بالأسلحة الحربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-09-19

نفّذ العديد من عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
فنّ
2023-10-27

"ماريا ميرسيدس" سرق قلوب اللبنانيين... إليكم أبرز المسلسلات المكسيكية المدبلجة التي تابعتموها عبر الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-13

توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان

LBCI
امن وقضاء
2023-10-07

قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:33

توقيف شخصين لإقدامهما على الإتجار بالأسلحة الحربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-30

مودع يقتحم مصرفا... (فيديوهات)

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-29

قوى الأمن: توقيف سارق سيارة وأدوات صناعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-30

بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!

LBCI
أخبار دولية
2023-07-21

قضية إهانة المقدسات بين الإدانة وتحرك الشارع

LBCI
أخبار دولية
2023-10-29

"أخطأت وأعتذر"... نتنياهو يحذف منشورًا ويتراجع عن تحميله الأجهزة الأمنية مسؤولية فشل صد طوفان الأقصى

LBCI
خبر عاجل
2023-10-24

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 29 تشرين الأول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

رحل "مسيو أنطوان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
14:55

جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
منوعات
10:38

أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
خبر عاجل
07:38

نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
منوعات
10:25

بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:05

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

LBCI
خبر عاجل
15:45

جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More