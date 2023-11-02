"اليونيفيل" بعد تبلغها خبر العثور على جثتي الشخصين في الوزاني: الاقتراب من الخط الأزرق أمر حساس للغاية

أعلن المتحدث الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن قذيفتين سقطتا وانفجرتا يوم أمس بعد الظهر على بعد 10 أمتار من موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة بيت ليف بجنوب لبنان، مما ألحق أضراراً جسيمة بجدار وأضراراً طفيفة بآلية تابعة لليونيفيل. ولحسن الحظ، كان العناصر في الملاجئ في ذلك الوقت ولم يصب أحد بأذى، وقد فتحنا تحقيقاً.



ولفت تيننتي الى أن "اليونيفيل قلقة إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، مما يعرّض حفظة السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر".



وأدان أي استخدام للمناطق القريبة من مواقع "اليونيفيل" لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق، قائلاً: "أي استهداف للمناطق القريبة من مواقعنا لأي سبب من الأسباب، مذكراً الجميع بأن الهجمات على حفظة السلام جريمة وانتهاك للقانون الدولي".



وأكّد تيننتي أنه على الرغم من هذا الحادث والحوادث السابقة، لا يزال حفظة السلام في مواقعهم ويقومون بمهامهم، ونعمل بنشاط على تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق، لافتاً الى أننا نواصل حثّ الجميع على وقف إطلاق النار ووقف أي أعمال قد تعرّض المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر.