تدابير سير اعتباراً من يوم غد في محيط مستديرة السلام - طرابلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه استكمالاً لتنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي لمدينة طرابلس، ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتواريخ 3و4 و5- 11-2023 بأعمال حفر في محيط مستديرة السلام، حيث ستعمد الى منع مرور السير على الطريق المؤدي من وإلى بيروت على الشكل التالي:



-منع المرور على المسلك المؤدي الى بيروت اعتباراً من صباح يوم الجمعة إلى ظهر يوم السبت.



-على المواطنين المتجهين الى بيروت سلوك طريق البحصاص/ جسر البالما أو طريق الميناء / بركة المرج.



-منع مرور السير على المسلك المتجه باتجاه المدينة اعتباراً من ظهر يوم السبت لغاية صباح يوم الاثنين.



ولفتت الى أنه على المواطنين المتجهين الى طرابلس سلوك طريق جسر البالما – مفرق Punto Alto أو طريق الميناء – بركة المرج أو طريق الكوالتي أن.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.