قصف إسرائيلي يطال منزلاً في الخيام (فيديو)

قصف إسرائيلي يستهدف منزلاً في الخيام



تعرّض منزل في الخيام لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى الى اصابة أحد الأشخاص ولكن اصابته طفيفة.



وتشهد بعض المناطق الجنوبية قصفاً من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.