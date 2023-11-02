ادرعي ينشر فيديو لمروحيات قتالية وهي تُهاجم مواقعًا تابعة لحزب الله

#عاجل غارات واسعة النطاق لتدمير أهداف عسكرية تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية ردًا على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية اليوم.



تقوم طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية تابعة لجيش الدفاع خلال الساعات الأخيرة بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله الإرهابي تزامنًا مع قصف مدفعي ومن دبابات جيش… pic.twitter.com/b28NPFMaMb