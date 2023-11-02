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قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2023-11-02 | 14:55
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قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
بناءً على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، للمرّة الثّانية، صورة المفقودة: سميّة راكان شمّا (من مواليد عام 1998، سوريّة) التي غادرت، بتاريخ 15-8-2022، منزلها الكائن في محلّة أبي سمراء إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على الرقم: 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
سميّة راكان شمّا
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