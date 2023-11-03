بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في حي السلم

أوقفت مديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصّة في أمن الدّولة بالجرم المشهود، المدعوّ (ي.ح.) خلال نقله مخدِّرات على درّاجة نارّية في منطقة حيّ السلم، وذلك في إطار مكافحتها لعصابات تصنيع المخدّرات وترويجها.

وضبطت بحوزته مبالغ ماليّة بالعملة اللبنانيّة وبالدولار، وكمّيّة من الكوكايين، والباز، وحشيشة الكيف، والماريجوانا.



وأحيل الموقوف على الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.