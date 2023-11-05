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ينشط بترويج المخدرات في المشرفية وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2023-11-05 | 05:43
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ينشط بترويج المخدرات في المشرفية وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود
ينشط بترويج المخدرات في المشرفية وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود
بنتيجة الجهود الميدانية والإستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لكشف المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في محلة المشرفية – الضاحية الجنوبية، وهو المدعو:
- م. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات.
وبتاريخ 31-10-2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في المحلة المذكورة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية جرى ضبطها. وأثناء عملية التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية محاولًا إطلاق النار باتجاههم، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه مع /6/ طلقات صالحة للإستعمال.
وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط كميات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر.
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في المشرفية.
وقد أودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
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أمن وقضاء
المخدرات
شعبة المعلومات
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