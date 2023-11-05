الصحافي سمير... يروي ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها

الصحافي سمير... يروي ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها



روى الصحافي سمير عبد الحسين ايوب ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها.



وكان الجيش الاسرائيلي قد قام باستهداف سيارة مدنية في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا.