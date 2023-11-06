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تيننتي: الهجمات ضد المدنيين انتهاك للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب
أمن وقضاء
2023-11-06 | 06:39
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تيننتي: الهجمات ضد المدنيين انتهاك للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب
تيننتي: نحض الجميع على وقف إطلاق النار الآن
أعلن المتحدث الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن "اليونيفيل شهدت بالأمس إطلاق نار كثيفا عبر الخط الأزرق".
وقال في بيان: "لقد سمعنا تقارير مأسوية عن مقتل أربعة مدنيين، ثلاث فتيات وامرأة، في محيط عيترون في جنوب لبنان. إن احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب إيقافه. كما أن موت أي مدني هو مأساة، ولا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون".
وأضاف تيننتي: "نذكّر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ونحض الجميع على وقف إطلاق النار الآن، لمنع تعرّض المزيد من الناس للأذى".
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أندريا تيننتي
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التصعيد
الخط الأزرق
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