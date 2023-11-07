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نفّذ عددا من عمليات السرقة والنشل... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

أمن وقضاء
2023-11-07 | 02:56
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نفّذ عددا من عمليات السرقة والنشل... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
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نفّذ عددا من عمليات السرقة والنشل... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من جرائم السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت مُعطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نشل وسرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو: ح. ك. (مواليد عام 1988، لبناني).

وبتاريخ 05/11/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة من داخل محلٍّ تجاريّ في المحلة المذكورة، كما تمكنت من ضبط دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط محفظة مسروقة بداخلها أوراقا ثبوتيّة ومستندات، وأدوات تستخدم في السرقة: "مطرقة، ومفكّ"، وغيرها... بالإضافة إلى هاتف خلويّ، ومبلغ ماليّ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات والمحالّ التجارية، وعمليات النشل في العديد من مناطق جبل لبنان، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، كما تمّ حجز الدرّاجة عدليا.
 

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