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تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

أمن وقضاء
2023-11-10 | 05:55
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تعرَّفَت عليه على &quot;فايسبوك&quot; واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل
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تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

تعرّضت فتاة (مواليد عام 1993، لبنانية) للابتزاز من قبل شخص مجهول تعرَّفَت عليه على "فايسبوك"، وقام بإيهامها أنه يعمل في إحدى الدول العربية ويريد الزواج منها، وطلب منها إرسال صور لها ومن ثم أقدم على تهديدها بنشر صورها في حال لم تُرسِل له المال.

على أثر ذلك، وبعد التحقيقات، تبيّن تعرُّض عدد من الفتيات لعمليات ابتزاز بالطريقة ذاتها. وتمكّنت قوى الامن من تحديد هوية جميع المتورّطين بالعمليات المذكورة، وهم كل من:

ت. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
ع. م. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
ع. ص. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

وجرى توقيفهم في محلة تعلبايا، وضبط بحوزتهم الهواتف الخلوية المستخدمة من قبلهم في عمليات الابتزاز، وعليها صور العديد من الفتيات وصور الإيصالات المالية المحوَّلَة لهم.

 بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بإنشاء صفحة على تطبيق "فايسبوك" والتواصل مع الفتيات وإيهامهنّ أنّه يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل فيها، وأنه يريد الزواج منهنّ، ويطلب منهن تحويل مبلغ مالي بحجة تأمين تأشيرة لهن للحضور إليه. وبعد تطوّر العلاقة بينه وبين الفتاة يطلب منها إرسال صورها ليقوم بعدها بالتواصل معها عبر الهاتف وابتزازها عن طريق إرسال تحويلات مالية لقاء عدم نشر صورها. كذلك، اعترف الثاني والثالث أنهما على علم بما يقوم به الأول وأنهما اشتركا معه في التواصل مع الفتيات من هاتفه ومرافقته للقائهنّ واستلام الأموال.
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، في أي ظرف من الظروف، وتحت أي ضغوطات تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات.

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