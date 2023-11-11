طيران الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارة داخل بساتين للموز في الزهراني (صور)

إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس (صور)

إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس (صور)

تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل