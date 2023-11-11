إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس (صور)

تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس بتاريخ 11/11/2023، من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر وأنقذت ١٨ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب.