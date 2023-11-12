مولوي: ضبط ٨٠٠ كلغ من المخدرات معدة للتهريب إلى الكويت وتوقيف أحد المتورطين

مولوي: ضبط ٨٠٠ كلغ من المخدرات معدة للتهريب إلى الكويت وتوقيف أحد المتورطين



أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أنه "في إطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبعد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بها وإبلاغ المديرية العامة للجمارك اللبنانية، تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالى ٨٠٠ كلغ من المخدرات."



وفي التفاصيل، وبناءً على تلك المعلومات، تم التنسيق بين الجانبين الكويتي واللبناني لتفتيش الشحنة بدقة، فتم العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة إحترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص، تمهيدًا لتهريبها إلى دولة الكويت عبر إرسالها أولًا من لبنان إلى هولندا.



وتم توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب وإحالته مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والعمل جار على توقيف آخرين.