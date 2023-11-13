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توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح بكمين محكم... هل من وقع ضحيّته؟

أمن وقضاء
2023-11-13 | 06:52
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توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح بكمين محكم... هل من وقع ضحيّته؟
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توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح بكمين محكم... هل من وقع ضحيّته؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بعد أن تعرّض أحد المواطنين لعملية سلب مبلغ /14/ ألف دولار أميركي في محلّة غاليري سمعان من قبل شخصين مجهولَين، بعد أن أوهماه ببيعه عملة رقميّة، تمكّنت شعبة المعلومات بتاريخٍ سابق، من توقيف الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى:

م. ز. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
وعلى إثره، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على توقيف سائر أفراد العصابة التي يترأّسها هذا الأخير.

من خلال التحريّات والاستقصاءات، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد أفراد العصابة، بكمينٍ محكم في محلّة صحراء الشّويفات، ويدعى:

ع. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّلب ومنها سلب المواطن في "غاليري سمعان"، بالاشتراك مع الموقوف الأوّل. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمِّمت هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التّوجّه إلى فرع معلومات جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم ٠١٥۱۳۷۳۲ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 

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