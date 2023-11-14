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فوج حرس بيروت يوقف شخصاً حاول نشل رجل وسيدة في وسط بيروت
أمن وقضاء
2023-11-14 | 05:16
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فوج حرس بيروت يوقف شخصاً حاول نشل رجل وسيدة في وسط بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه حوالي الساعة 19:00 من تاريخ 13-11-2023 وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بمهمة في وسط بيروت بالقرب من ساحة الشهداء، تم الاشتباه بأحد الاشخاص بعد أن ترجل من سيارة رباعية الدفع ماركة شيروكي لون زيتي زجاجها داكن تحمل لوحة رقم 167732/ز (لوحة مغايرة)، واتجه مع شخص آخر كان برفقته على متن دراجة نارية نحو رجل وسيدة كانا على متن دراجة نارية وعمدا الى دفعهما عن الدراجة واسقاطهما أرضاً في محاولة واضحة لسلبهما.
وكشفت دائرة العلاقات العامة أنه عند تدخل عناصر الدورية وافشال عملية السرقة، فر الأول على متن دراجة نارية والثاني فر مهرولاً باتجاه منطقة الصيفي فقام عناصر الدورية بمطاردته حيث تم توقيفه.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة أنه بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف مقدار حبة جوز كبيرة، وثلاثة حبات متوسطة الحجم، عدد من حبوب الكبتاغون المخدرة، طبه عدد 2 من مادة الكوكايين. وخلال تفتيش السيارة التي كان يستقلها ضبط بداخلها على سلاح حربي عبارة عن رشاش كلاشنكوف وثلاثة مماشط تحتوي على حوالي 89 طلقة صالحة للاستعمال.
وبناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الحرس العميد الركن علي صبرا، قام الضباط المسؤول آمر مفرزة التفتيش والدوريات بتسليم الموقوف مع المضبوطات والسيارة الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
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فوج حرس بيروت
نشل
بيروت
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